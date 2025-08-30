Amazon MGM Studios lancia The Devil’s Mouth: thriller survival con la star di L'estate nei tuoi occhi

Amazon MGM Studios prosegue i lavori nella fase di casting del film The Devil's Mouth, survival thriller diretto da Jeff Wadlow, targato Lionsgate, e co-prodotto da Thunder Road Films, insieme allo stesso regista.

Le new entry nel cast, annunciate ufficialmente, sono la star de L'estate nei tuoi occhi Gavin Casalegno insieme a Nico Hiraga, Tommi Rose e Tayme Thapthimthong.

La trama del nuovo film Amazon con Gavin Casalegno

Il quartetto di new entry nel cast si aggiunge alle già confermate Kathryn Newton e Lana Condor. La storia è quella di quattro amici del college in viaggio in Thailandia che rimangono intrappolati in un sistema di grotte sommerse in balia di uno squalo toro.

Una scena di L'estate nei tuoi occhi con Gavin Casalegno

Mentre cercano di sopravvivere esplode il caos nel gruppo. La sceneggiatura di The Devil's Mouth è firmata da Aja Gabel e Myung Jon Wesner, inserita nella Black List delle migliori sceneggiature del 2019.

Chi sono i nuovi attori del cast di The Devil's Mouth

Gavin Casalegno è senza dubbio il nome più conosciuto dei nuovi attori ufficializzati nel cast del film Amazon MGM Studios, interprete di Jeremiah Fisher nella serie tv L'estate nei tuoi occhi, disponibile su Prime Video.

Casalegno ha debuttato al cinema in Noah di Darren Aronofsky e ha partecipato anche a serie come The Vampire Diaries e Walker. Nico Hiraga è stato il co-protagonista della rom-com Sweethearts e presto sarà nel film dI Amy Landecker, For Worse. In tv è nel cast di The Power.

Tommi Rose è apparso di recente in Outer Banks e in televisione ha recitato in Sweet Magnolias e I Am Frankie. Infine, Tayme Thapthimthong ha partecipato alla terza stagione di The White Lotus nel ruolo di Gaitok e nel 2017 ha partecipato alla serie tv crime Farang.