Charlize Theron, un tuffo mozzafiato con le figlie e "la miglior estate di sempre" (VIDEO)

Charlize Theron si sta godendo quella che ha definito come "la miglior estate di sempre" in compagnia delle sue figlie, Jackson e August. L'attrice vincitrice dell'Oscar ha pubblicato un video molto divertente sui suoi profili social in cui lei e le sue bambine saltano giù da uno yacht, mano nella mano, al largo della costa greca.

La famiglia si trova nei pressi della città di Paros questa settimana, secondo il Greek City Times; nei giorni scorsi, invece, alcuni testimoni oculari l'hanno vista mangiare con le sue piccole in un ristorante a Naoussa, una città situata sulla costa della Macedonia. La Theron, che è notoriamente riservata, un paio di anni fa ha parlato di quanto la rendono orgogliosa le sue figlie adottive, rivelando in un'intervista del Daily Mail che sua figlia Jackson, 9 anni, è transgender.

"Sì, anche io pensavo che fosse un maschio, finché quando aveva tre anni mi ha guardata e mi ha detto: 'Non sono un maschio!'", ha spiegato la Theron. "Ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e voglio vedere crescere e prosperare".

"Le mie bambine sono nate: chi sono, dove vogliono vivere e chi vogliono essere, queste cose non spetta a me deciderle", ha aggiunto l'attrice, nata in Sud Africa. "Il mio lavoro come genitore è quello di celebrare le mie figlie, amarle e assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere".

Charlize Theron ha concluso l'intervista dichiarando: "Farò tutto ciò che è in mio potere affinché le mie figlie abbiano questo diritto e siano protette dal resto del mondo". A proposito di essere madre, l'attrice confessato che è la "cosa più significativa che sia mai successa nella mia vita, adoro ogni secondo della mia giornata".