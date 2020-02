Charlize Theron, il suo epico selfie agli Oscar 2020 con altre star

Gli Oscar 2020 saranno ricordati anche per il selfie scattato da Charlize Theron su Instagram. Con l'attrice di Bombshell, che ha condiviso la foto, ci sono anche sua mamma e numerose altre stelle del cinema, tra cui Rami Malek e Tom Hanks.

Ellen, qui è stato gettato il guanto in segno di sfida. Ricordate l'iconico selfie dagli Oscar del 2014 (quello che, parliamoci chiaro, ha lanciato la mania), scattato proprio dalla sua conduttrice e pieno zeppo di Star Power?

Bene, la tradizione continua, a quanto pare, e la Theron si fa autrice di un autoscatto che non ha molto da invidiare a quello virale di qualche anno fa: nella foto troviamo infatti, oltre alla mamma dell'attrice, anche Tom Hanks (e sua moglie), Rami Malek, Regina King, Salma Hayek, e se guardate bene, sullo sfondo noterete anche Quentin Tarantino, oltre a un apparentemente pensieroso Keanu Reeves un po' più in là.

"Buona compagnia" ha scritto la Theron, candidata per l'occasione al premio come Miglior Attrice Protagonista, andato poi a Renée Zellweger. Chissà se la pensano così anche le (più o meno) ignare comparse nel background della foto... Alcune non sembrerebbero poi così entusiaste di essere state "catturate" a tradimento, mentre altre si sono addirittura messe in posa. Dopotutto, chi direbbe di no a un selfie con Charlize, Tom e compagnia bella?