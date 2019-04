Charlize Theron: "Preferisco essere single che insignificante"

Charlize Theron, in una nuova intervista, ha spiegato i motivi per cui preferisce essere single piuttosto che commettere di nuovo errori come le è accaduto in passato.

La star sudafricana, qualche settimana fa, aveva rivelato di essere single e di non ricevere inviti a uscire dagli uomini, ma ora ha raccontato i motivi per cui non stia vivendo una storia d'amore, sottolineando che si tratta in parte di una scelta.

L'attrice ha rivelato quanto accadutole in passato: "Nella vita ho avuto sicuramente la tentazione di dovermi mostrare più piccola di quello che sono per potermi sentire più a mio agio dentro una relazione, convinta che le cose avrebbero potuto funzionare meglio solo se avessi reso la mia vita, e me stessa, più insignificante". Charlize Theron ha però cambiato idea: "Sono cresciuta e mi sono detta 'Nemmeno per sogno!'. A un certo punto ti rendi conto che non stai esprimendo il tuo massimo potenziale e inizi a provare risentimento. Lo trovo semplicemente orribile".

La soluzione è quindi molto pratica: "Preferisco essere single che provare rancore nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono realmente".

Charlize, nell'intervento pubblicato da La Stampa, sottolinea però che la società sta permettendo alle donne di non doversi più "limitare": "Penso che una donna moderna non sia dura, non voglia essere indipendente a tutti i costi mandando al diavolo tutti gli uomini. Una donna moderna vuole essere rispettata e apprezzata per la sua femminilità senza però essere percepita come un'incapace".

A dover cambiare, secondo la Theron, è la visione degli uomini: "Credono che una donna forte in qualche modo diminuisca la loro virilità. Ma le cose stanno cambiando, entriamo in un'epoca in cui questo tipo di donna è ammirata e non più vissuta con paura".

