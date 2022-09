Charlize Theron ha messo fine ad una relazione durante la pandemia: "Mi sento così fuori allenamento"

Charlize Theron non è pronta per tuffarsi in una nuova relazione: durante un'intervista per la copertina di Harper's Bazaar's Process Issue, l'attrice ha rivelato che "qualcuno era interessato a mettersi con lei" durante la pandemia di COVID-19, ma che non se l'è sentita: "Ormai sono fuori allenamento".

"Durante il Covid, qualcuno si era interessato a me", ha rivelato la Theron durante l'intervista. "È stato un tuffo profondo in una relazione, una cosa molto improvvisa e veloce ma io ad un certo punto non ho retto, non ce l'ho fatta. Mi sento così fuori allenamento...".

L'attrice è attualmente single ed è più che decisa a dedicarsi esclusivamente ai suoi figli, August e Jackson: "Penso che sia più importante della fama o di qualsiasi altra cosa. Ho visto mia madre lavorare sodo e ho sempre pensato che nulla cada dal cielo. Bisogna lavorare duramente, più di chiunque altro."

Nel settembre del 2020, Charlize Theron aveva detto di essere riuscita ad imparare a godersi la vita da single durante un episodio del The Drew Barrymore Show: "Non esco con nessuno da più di cinque anni. Sono aperta quando i miei amici dicono: 'Dovresti uscire, andare ad un appuntamento, dovresti incontrare questo ragazzo.' Ma è un momento complicato della mia vita, sono molto esigente e voglio un persona che abbia molto da offrire".