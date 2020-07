Charlize Theron: "Marvel non mi ha mai contattata per alcun ruolo"

Charlize Theron spiega perché non è parte del Marvel Cinematic Universe: 'Non sono mai stata contattata per un film'.

Charlize Theron non è parte del Marvel Cinematic Universe, ma c'è una ragione ben precisa dietro... Nessuno le ha mai proposto un film e di entrare nel club delle star Marvel.

Bombshell: un primo piano di Charlize Theron

Il Marvel Cinematic Universe può vantare una quantità esorbitante di attori di grosso calibro - tra i nomi più in voga di Hollywood, Premi Oscar, e leggende del settore - tant'è che ormai ci si stupisce quasi quando si pensa che alcuni tra gli interpreti più amati, come magari Leonardo DiCaprio o Johnny Depp, per far i primi nomi che ci vengono in mente, non facciano parte di questo universo.

Tra questi vi è anche quello della protagonista di The Old Guard, l'ultimo cinecomic Netflix: Charlize Theron. Stando a quanto raccontato dalla stessa attrice ai microfoni di Variety, tuttavia, vi è una ragione molto semplice sul perché ciò non sia ancora accaduto. "Ve lo giuro, non sono mai stata contattata. No, non vi sto mentendo. Ma va bene così. Sto procedendo per la mia strada. Mi sto creando da sola le mie opportunità. Quindi va bene così".

Certo, è ancora presto per poter dire che le cose non possano cambiare, con tutto il materiale a disposizione del MCU. E voi, in che ruolo Marvel vorreste vedere Charlize Theron?