Charlize Theron e Kerry Washington nel cast di The School for Good and Evil

Charlize Theron e Kerry Washington saranno le protagoniste del film The School for Good and Evill, un nuovo progetto diretto da Paul Feig prodotto per Netflix.

Il lungometraggio si basa sul romanzo fantasy scritto da Soman Chainani e il coinvolgimento delle due attrici è stato annunciato oggi dal filmmaker via Twitter.

Al centro della trama ci saranno le migliori amiche Sophie e Agatha, che vengono rapite e portate alla School for Good and Evil. Dopo che le loro sorti vengono invertite, la loro amicizia viene messa alla prova mentre cercano di tornare a casa. Kerry Washington interpreterà la professoressa Dovey e Charlize Theron avrà il ruolo di Lady Lesso, due figure importanti nel misterioso istituto dove si trovano le giovani.

Paul Feig ha ironizzato, annunciando la presenza delle due star nel cast, scrivendo online: "So a quale scuola mi iscriverò".

Sophie Anne Caruso avrà la parte di Sophia e Sofia Wylie sarà Agatha.

Il film dovrebbe essere distribuito in streaming nel 2022 e la sceneggiatura è firmata da David Magee e Laura Solon .