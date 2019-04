Charlize Theron rivela: “Avevo una cotta per Tom Hanks!”

Charlize Theron, nel corso di un'intervista per la commedia Long Shot, ha confessato di essersi presa una bella cotta, diversi anni fa, per Tom Hanks!

Per Charlize Theron è tempo di confessioni intime: qualcuno per esempio sapeva della sua cotta giovanile per Tom Hanks? A rivelarlo è stata proprio lei parlando di commedie romantiche davanti alle telecamere di Entertainment Tonight.

L'occasione è stata la presentazione di Long Shot, la commedia romantica che la vedrà al fianco di Seth Rogen, e che non è certo il primo film dello stesso genere per Charlize. Il primo è stato Music Graffiti nel 1996 per la regia di Tom Hanks, che ne era anche il protagonista. E proprio a proposito di Hanks, Charlize Theron ha rivelato: "Avevo una cotta per Tom Hanks! Da ragazzina ero letteralmente ossessionata da lui. Quando vidi per la prima volta Splash desiderai essere al posto di Daryl Hannah". All'epoca di Splash, una sirena a Manhattan Charlize Theron aveva solo 9 anni, ma 12 anni dopo, nel 1996, quando fu scelta per la parte di Tina in Music Graffiti, possiamo immaginare che non dovesse sembrarle vero poter finalmente lavorare con il suo idolo di un tempo.

Atomic Blonde: una foto della protagonista Charlize Theron

Almeno quanto a molti non sembra possibile che una delle donne più belle al mondo sia sola da circa 10 anni. Eppure l'attrice ha giurato che è proprio la verità, cosa che l'aveva portata a scherzare con un "fatevi avanti!". Qualche coraggioso in effetti c'è stato e ha scritto direttamente a Entertainment Tonight, il magazine che per primo aveva raccolto la particolare "lamentela" di Charlize Theron: il pretendente si chiama Doug ed è di Kansas City, capelli bianchi e, sembra dal video, qualche anno in più della bionda 43enne. Sulla reale volontà di Doug di incontrare Charlize non possiamo nutrire dubbi, ma cosa ne pensa lei? Naturalmente la Theron è stata al gioco ma l'unica cosa che è toccata a Doug di Kansas City non è altro che un autografo personalizzato.