Charlize Theron: "Non esco con nessuno da 5 anni e sto benone"

Charlize Theron ha confessato di non avere appuntamenti romantici da ben 5 anni, rivelando però che la sua realtà da single le sta più che bene e che non accusa per niente la solitudine, sentendo di non aver bisogno al momento di nessuna relazione importante.

Ospite giovedì del The Drew Barrymore Show, Charlize Theron ha raccontato di come si sta godendo la sua vita da single, nonostante siano ben 5 anni che non ha appuntamenti galanti con nessuno:

"Non ho un appuntamento da più di cinque anni.Non mi sento sola. Ho i miei figli. Non è che questo possa rimpiazzare altro o rendere una persona meno interessante. Io sto ancora dando il massimo. Ma credo che le priorità cambino, che abbiano a che fare con richieste maggiori. Essere genitore richiede tanto lavoro e il fatto che sia sola, in parte, si spiega con la stanchezza. Arrivo a fine giornata e vado dritta a letto, ripetendo a me stessa: "Dio, non vorrei che questa giornata fosse andata diversamente".

Sebbene l'attrice Premio Oscar sia aperta ad incontrare nuove persone, al momento afferma che chiunque potrebbe entrare nella sua vita dovrebbe avere dei requisiti davvero ottimali per essere accettato:

"Sento di essere a un punto nella mia vita in cui un uomo, se voglia farne parte, dovrebbe arrivare con enormi credenziali. Non quel tipo di credenziali cui è normale pensare, ma le credenziali necessarie a stare al passo con la mia vita. Ho una vita meravigliosa e chiunque voglia farne parte deve essere in grado di portarvi altrettanta meraviglia e magari qualcosa di più"

Meglio sola che male accompagnata, quindi, per Charlize Theron che possiamo immaginare abbia una fila lunghissima di pretendenti alla sua porta.