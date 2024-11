Charlize Theron debutterà nelle serie tv con Cash di David O. Russell?

C'è sempre una prima volta, per la bella attrice sudafricana potrebbe arrivare con David O. Russell, che starebbe sviluppando una serie tv incentrata sul rapporto tra oligarchi russi e governo inglese.

Nella carriera di Charlize Theron manca la partecipazione a una serie tv. Partecipazione che potrebbe arrivare a breve se verrà confermato il rumor diffuso da InSneider. Secondo quanto anticipato l'attrice premio Oscar sarebbe in trattative per recitare nella serie tv Cash, diretta da David O. Russell per Paramount+.

Per il momento non sono sono stati rivelati dettagli sulla trama di Cash, ma le fonti di Sneider sostengono che la serie si concentrerà sul confronto tra "oligarchi russi e governo britannico".

Si prevede che le riprese di Cash inizieranno il prossimo anno, una volta che Charlize Theron avrà ultimato il film Netflix Apex, in cui è affiancata da Taron Egerton. Ciò dà inoltre a David O. Russell il tempo per girare e completare Madden, sua nuova fatica che dovrebbe avere come protagonista Nicolas Cage.

Al momento il regista è attivissimo con ben sei progetti in fase di sviluppo. Oltre allo sviluppo di Cash, si starebbe occupando del film biografico su Linda Ronstadt con Selena Gomez, del reboot di Get Smart, di serie limitata sulla FIFA, e del film Toys, con protagonista Sacha Baron Cohen, e Madden.

Charlize Theron in Bombshell

Di cosa parla Apex

Diretto da Baltasar Kormákur e scritto da Jeremy Robbins, Apex è descritto come un thriller in stile Il silenzio degli innocenti. Al centro della storia troviamo una scalatrice che si ritrova ad essere braccata nella natura da un pericoloso killer. Al fianco di Charlize Theron troveremo l'inglese Taron Egerton.

I dirigenti di Netflix sono rimasti talmente colpiti dalla sceneggiatura da stringere un accordo solo coi produttori. Quando si è trattato di scegliere un attore e un regista, Charlize Theron e Kormakur sono stati le loro prime scelte e, in un altro raro caso, entrambi si sono impegnati dopo aver letto la sceneggiatura. In un'epoca in cui i sequel continuano a dominare il calendario delle uscite, Apex è un esempio di una grande storia originale che attira ancora nomi di prima grandezza a farne parte.

Charlize Theron produrrà il progetto insieme a Dawn Olmstead, Beth Kono e AJ Dix attraverso la loro nuova società di media, così come Kormákur attraverso la sua RVK productions e Ian Bryce e Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready attraverso la Chernin Entertainment.