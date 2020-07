Charlize Theron, Chiara Ferragni, forse Johnny Depp: parata di star a Lecce per Dior

Ci saranno Charlize Theron, e poi Chiara Ferragni, Gigi Hadid, forse addirittura Johnny Depp, tutti riuniti stasera a Lecce per Dior, che, per la prima volta non sfilerà a Parigi.

La location scelta dalla maison francese come scenario per la sfilata cruise 2021 è infatti la perla del Salento, Lecce, in onore della direttrice artistica, Maria Grazia Chiuri, non solo italianissima ma d'origine salentina.

A fare il tifo per lei stasera, a partire dalle 20:45 in una blindatissima piazza Duomo, ci saranno anche i colleghi Domenico Dolce e Stefano Gabbana, e 45 modelle, meno della metà rispetto a quelle solitamente ingaggiate per le collezioni cruise.

Restrizioni imposte dal particolare momento storico. Che ha imposto, tra l'altro, di limitare il numero di invitati eccellenti (non dovrebbero essere più di 20) e di chiudere la sfilata agli occhi indiscreti dei passanti. Ragion per cui l'evento si è traferito anche online: si potrà seguire, dalle 20:45, sui canali social della maison e sul sito ufficiale.

Tra gli ospiti esclusivi, come si diceva, ci saranno sicuramente Charlize Theron e Chiara Ferragni, da anni tra i volti della maison di moda, la modella Gigi Hadid, Stefania Rocca, mentre non è confermata la presenza di Johnny Depp.

La musica, rigorosamente dal vivo, sarà affidata all'orchestra della Notte della Taranta e a un ospite speciale almeno quanto i precedenti: Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ha annunciato sui social un omaggio speciale alla sua amata regione.