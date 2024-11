Charlize Theron entra nel cast stellare del nuovo film di Christopher Nolan

Il cast del prossimo film diretto da Christopher Nolan si è arricchito con un'altra stella di Hollywood: Charlize Theron è infatti il nome più recente che è stato confermato dalla produzione.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025 negli Stati Uniti e la trama del progetto è ancora avvolta dal mistero, con Variety che sottolinea che le informazioni pubblicate fino a questo momento non sono corrette.

Un cast stellare per Nolan

Charlize Theron lavorerà sul set accanto a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o e Robert Pattinson.

Universal ha già fissato la data di uscita del progetto nelle sale americane nella giornata del 17 luglio 2026, ottenendo anche la conferma che potrà contare sulla programmazione in formato Imax.

Zendaya e Pattinson, inoltre, reciteranno nuovamente insieme dopo The Drama, progetto di cui sono stati recentemente diffusi nuovi video e foto dal set.

Il ritorno del regista sul set

Universal ha già collaborato con il regista Christopher Nolan, attualmente reduce del successo ottenuto con Oppenheimer, che ha condotto anche il suo protagonista Cillian Murphy a conquistare il premio Oscar e altri riconoscimenti davvero prestigiosi.

Charlize verrà diretta per la prima volta dal filmmaker, tornando tuttavia a collaborare con lo studio con cui ha realizzato Bionda Atomica, i film della saga Biancaneve e il Cacciatore, gli action movie di Fast and Furious, e A Million Ways to Die in the West. L'attrice sta lavorando in questo periodo al sequel di The Old Guard, al thriller Apex e all'heist movie Two for the Money, targato Apple.