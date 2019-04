Charlie Says: nell'inquietante poster Matt Smith è Charles Manson

Charlie Says, che si presenta oggi con il poster ufficiale, porterà sul grande schermo la storia dei crimini compiuti da Charles Manson (interpretato da Matt Smith) attraverso la prospettiva delle ragazze coinvolte negli omicidi compiuti dalla famiglia.

Il film diretto da Mary Harron vede uno dei volti di The Crown e Doctor Who nel ruolo di Manson e Hannah Murray, Sosie Bacon e Marianne Rendón rispettivamente nella parte di Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel e Susan Atkins, tre giovani donne che sono state condannate e rinchiuse in isolamento dopo aver partecipato all'omicidio di Sharon Tate.

Nel nuovo poster vediamo lo sguardo inquietante di Matt Smith, oltre alle tre protagoniste e a uno scenario carcerario incastrato tra i loro occhi:

Dreamers. Victims. Murderers. Here's your exclusive look at the new poster for #CharlieSays starring Hannah Murray, Sosie Bacon and @marianne_rendon as the Manson Girls and Matt Smith as Charles Manson. https://t.co/Tfqb1qsDxI pic.twitter.com/90PV3nxhCv — IMDb (@IMDb) April 5, 2019

Charlie Says può contare su una sceneggiatura firmata da Guinevere Turner che ha collaborato in passato con Harron in occasione di American Psycho. Il film, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre 2018 (qui trovate la nostra recensione), verrà distribuito nei cinema americani il 10 maggio.

Il film è basato su due libri, The Family: The Story of Charles Manson's Dune Buggy Attack Battalion di Ed Sanders e The Long Prison Journey of Leslie Van Houten di Karlene Faith, che si sofferma di più sui seguaci di Manson che sull'inquietante capo della 'setta'.