Charisma Carpenter attacca Joss Whedon: "Un capo tirannico e narcisista"

L'ex star di Buffy l'ammazzavampiri e Angel, Charisma Carpenter, ha reagito alle dichiarazioni ambigue di Joss Whedon definendolo polemicamente "un capo tirannico e narcisista".

Charisma Carpenter interpreta The Seer nella stagione 7 di Streghe

L'anno scorso Charisma Carpenter si è rivolta ai social media per descrivere in dettaglio gli abusi verbali e mentali che ha subito da Joss Whedon mentre lavorava per lui. A sostegno dell'attrice sono intervenuti molti colleghi, anche loro reduci da esperienze di lavoro molto negative con Whedon.

Questa settimana, il New York Magazine ha rilasciato un'ampia intervista con Whedon in cui lo sceneggiatore-regista ha risposto alle affermazioni di Carpenter difendendosi dalle accuse dell'attrice e negando di aver fatto commenti inappropriati sul suo peso quando l'attrice era incinta:

"La maggior parte delle mie esperienze con Charisma sono state deliziose e affascinanti. A volte faticava con le sue battute, ma nessuno si impegnava più di lei".

Justice League, Gal Gadot commenta le dichiarazioni di Joss Whedon: "Non lavorerò mai più con lui"

Joss Whedon si è difeso anche dalle accuse di Gal Gadot e Ray Fisher, definendo quest'ultimo un pessimo attore, il che ha spinto Charisma Carpenter e intervenire sul suo profilo Twitter in difesa del collega, definendo Whedon "un capo tirannico e narcisista".