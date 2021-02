Joss Whedon: Ray Fisher ringrazia Charisma Carpenter "Per essere stata coraggiosa"

Dopo le accuse di Charisma Carpenter a Joss Whedon, Ray Fisher ha ringraziato l'attrice per il suo coraggio e per aver contribuito con la sua testimonianza alle indagini sul caso degli abusi sul set di Justice League.

Ray Fisher ha ringraziato pubblicamente Charisma Carpenter dopo che l'attrice ha accusato pubblicamente il regista Joss Whedon di gravi abusi di potere perpetrati sul set di Angel e Buffy - l'ammazzavampiri. "Le sarò sempre grato per il suo coraggio e per aver fatto sentire la sua voce nell'indagine su Justice League" - ha scritto Fisher - "Leggete la sua verità. Condividete la sua verità. Proteggetela ad ogni costo."

Ray Fisher aveva accusato Joss Whedon di aver tenuto un comportamento inappropriato sul set di Justice League, film nel quale interpretava Cyborg. Ne era seguita un'indagine da parte di Warner Media che si era conclusa ufficialmente lo scorso dicembre, anche se Ray Fisher qualche giorno dopo ha svelato di essere stato estromesso dal cast di The Flash.

Charisma Carpenter in una scena dell'episodio 'Il desiderio' di Buffy - L'ammazzavampiri

Nella giornata di ieri Charisma Carpenter ha accusato Joss Whedon di abusi psicologici e di potere subiti durante le riprese di Angel e Buffy. Tra le altre cose l'attrice ha raccontato dettagliatamente di pesanti prese in giro sulla sua religione e sul suo aspetto fisico, in modo particolare durante la gravidanza, ma anche di un vero e proprio mobbing nei suoi confronti. Subito dopo il lungo post di Charisma sono arrivate le reazioni di altre star che hanno collaborato con Whedon nelle stesse circostanze: Sarah Michelle Gellar ha preso le distanze dal regista, mentre Michelle Tratchenberg e Amber Benson hanno confermato l'atteggiamento negativo e gli abusi di Whedon nei loro confronti.

Le accuse a Joss Whedon arrivano in un periodo particolarmente caldo in cui altre attrici, come Evan Rachel Wood, hanno deciso di denunciare gli abusi subiti in ambito professionale e relazionale.