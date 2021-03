Charisma Carpenter: "Ho fin troppa familiarità con gli abusi fisici e mentali"

Charisma Carpenter si è detta "sopraffatta" dalla risposta alle accuse mosse contro il creatore Buffy - L'ammazzavampiri e Angel Joss Whedon, scrivendo un lungo intervento per Hollywood Reporter in cui confessa di avere fin troppa familiarità con gli abusi fisici e mentali a causa di traumi subiti in passato.

Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar e Charisma Carpenter in una sequenza dell'episodio 'Il DNA del campione' di Buffy - L'ammazzavampiri

"La verità è che anche se l'onda di commenti e chiamate che ho ricevuto era motivata da buone intenzioni, molti messaggi non erano appropriati. Mi sono resa conto che molti non sanno come supportare al meglio un sopravvissuto a un trauma. Purtroppo ho fin troppa familiarità con gli abusi fisici e mentali. Quando ero bambina sono stata traumatizzata da un familiare violento. E ho avuto una pistola puntata alla testa, riuscendo a malapena a sfuggire a uno stupro. E sulla base della lettera aperta che ho scritto, ora conoscete gli abusi psicologici che ho subito mentre recitavo in Buffy - L'ammazzavampiri e Angel" scrive l'attrice.

Il mese scorso, Charisma Carpenter ha accusato Joss Whedon di aver abusato del suo potere sul set di Angel in molti modi diversi bullizzando l'attrice mentre era incinta. Adesso, nell'intervento su Hollywood Reporter, l'attrice suggerisce cosa non dire a una vittima di abusi nel tentativo di risollevarle il morale:

Joss Whedon, Michelle Trachtenberg: "A lui non era permesso stare in una stanza solo con me"

"Vi prego, non dire alle persone di 'tirarsi su', di 'andare avanti, è stato molto tempo fa', di 'superare il trauma', di 'perdonare e dimenticare' gli abusi. Questo è indice di mancanza di empatia e sminuisce l'accaduto. Ottenere giustizia per gli abusati è parte integrante del processo di guarigione. È difficile per una persona traumatizzata andare avanti quando vede i carnefici conquistare maggior potere anche se ripetono gli stessi schemi di comportamento tossico impunemente".

Charisma Carpenter in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio Incubi

L'attrice, che ha trascorso 20 anni in terapia, invita a credere agli accusatori, perché ci vuole coraggio per rendere pubblico quel tipo di dolore: "Non chiedete ad altri di condividere i dettagli del loro trauma oltre a ciò che sono disposti a offrire volontariamente. Mettere in discussione l'esperienza di qualcuno quando non fa parte di un'indagine formale è insensibile e indica che voi, i giudici, avete bisogno di ulteriori prove per valutare se ciò che vi viene detto è veritiero. Ascoltate. Siate empatici".

Alla fine del lungo intervento, Charisma Carpenter consiglia alle persone con il potere di far lavorare chi ha avuto il coraggio di parlare:

"Niente è più spaventoso che perdere la capacità di sfamare la tua famiglia. Questa paura tiene le persone in ostaggio delle loro sofferenze e sostiene un sistema marcio. Smettetela di etichettare le vittime di abusi come quelle problematiche. L'abusatore è il problema, non l'abusato".