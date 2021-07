Chariot: Joseph Kosinski regista del film tratto dalla graphic novel

Sarà Joseph Kosinski il regista di Chariot, un nuovo film tratto dalla graphic novel che è stata creata da Edward Hill.

Chariot, la graphic novel pubblicata da AWA, diventerà un film e alla regia sarà impegnato Joseph Kosinski, recentemente dietro la macchina da presa di Top: Gun Maverick.

La storia raccontata tra le pagine è stata creata e scritta da Edward Hill, illustrata da Priscilla Petraites e nel team c'era anche Axel Alonso, responsabile di Artists, Writers and Artisans.

A scrivere la sceneggiatura di Chariot sarà Julian Meiojas, in precedenza autore di Jack Ryan e The Flash. Joseph Kosinski, oltre a essere il regista, sarà inoltre produttore esecutivo dell'adattamento cinematografico in collaborazione con Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps, e Zack Studin di AWA.

Al centro della trama c'è Chariot, un programma segreto del governo durante la Guerra Fredda, che ha portato uno degli agenti migliori a utilizzare un'arma senza paragoni che ha l'aspetto di una macchina sportiva. Il veicolo è poi sprofondato nelle profondità marine con l'agente a bordo. Un criminale improvvisato che cerca di formarsi una nuova vita si imbatte in Chariot e scopre che la coscienza dell'agente sta ancora controllando il veicolo.

Kosinski ha recentemente completato anche le riprese di Escape from Spiderhead, un film realizzato per Netflix, con star Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollet.