Chapelwaite: Adrien Brody nel teaser trailer e nelle foto del nuovo adattamento da Stephen King

EPIX ha diffuso il primo teaser trailer e le foto di Chapelwaite, adattamento del classico di Stephen King che vede protagonista Adrien Brody nei panni di un uomo che, intorno al 1850, si trasferisce con i tre figli nella sua antica magione di famiglia nel Maine.

Chapelwaite: un primo piano di Adrien Brody

Chapelwaite: Adrien Brody nell'oscurità

Chapelwaite: Emily Hampshire in una scena della serie tv

Chapelwaite: Emily Hampshire con Sirena Gulamgaus e Jennifer Ens

Chapelwaite: Emily Hampshire indaga nell'oscurità

Chapelwaite: Adrien Brody su una nave

Vanity Fair ha fornito i primi dettagli sulla serie in dieci episodi che vede protagonisti Adrien Brody e Emily Hampshire. Il racconto breve Jerusalem's Lot, ispirato in certa misura ai lavori di H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe, racconta la storia di Charles Boone che si trasferisce insieme al maggiordomo Calvin McCann a Chapelwaite, dimora ancestrale di Boone a Preacher's Corners, Maine, su cui pesa una maledizione. Nella notte, Boone e Calvin sentono suoni provenienti dalle pareti che credono essere topi. Ma ben presto strani fenomeni iniziano a verificarsi e misteriose presenze si manifestano dopo la visita di Boone e Calvin al vicino villaggio di Jerusalem's Lot.

Per la serie EPIX Chapelwaite, i creatori Peter Filardi e Jason Filardi hanno cambiato la storia originale. Ecco la sinossi:

La serie è ambientata nel 1850. Il capitano Charles Boone (Adrien Brody) si trasferisce con i tre figli nella sua casa ancestrale nella piccola e apparentemente sonnolenta cittadina di Preacher's Corners, Maine, dopo la morte della moglie in mare. Tuttavia, Charles dovrà presto affrontare i segreti della sordida storia della sua famiglia per porre fine all'oscurità che ha afflitto i Boones per generazioni. Emily Hampshire interpreta Rebecca Morgan, una giovane donna ambiziosa che ha lasciato Preacher's Corners per frequentare il Mount Holyoke College ed è tornata a casa per scrivere una storia per il nuovo e prestigioso Atlantic Magazine. La donna risolve il suo blocco dello scrittore quando Boone arriva in città e, nonostante le proteste di sua madre, Rebecca chiede di essere assunta come governante del famigerato maniero di Chapelwaite e della famiglia Boone per scrivere su di loro. In tal modo, Rebecca non solo avrà materiale per scrivere il prossimo grande romanzo gotico, ma svelerà un mistero che ha afflitto la sua stessa famiglia per anni.

"Giochiamo intenzionalmente col pubblico per spingerlo a indovinare" ha spiegato Peter Filardi. "È una serie su una casa stregata? Nel pilot apprendiamo che anche Charles soffriva di problemi psicologici, una forma di follia che affligge tutti i suoi parenti. Qual è il pericolo? Beh, continua a evolversi".

Come sottolinea Vanity Fair, nel racconto originale Boone non ha figli. Ma gli autori hanno arricchito la serie di personaggi per inserire un tema contemporaneo. Agli abitanti della cittadina del Maine la famiglia Boone non piace perché i figli del Capitano non sono bianchi- La moglie defunta era, infatti, polinesiana, per l'esattezza originaria delle Isole Marchesi, nel Sud del Pacifico. I tre ragazzi cresciuti in giro per il mondo di ritroveranno a dover affrontare un habitat ostile intriso di sospetto e diffidenza nei loro confronti nella repressiva cittadina del New England.

Chapelwaite arriverà su EPIX ad agosto.