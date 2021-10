Stephen King elogia Chapelwaite, la serie con Adrien Brody

Stephen King ha fornito ai suoi utenti il suo consiglio su cosa vedere la prossima notte di Halloween. Lo scrittore de La torre nera, infatti, ha elogiato Chapelwaite, serie tratta dal racconto Jerusalem's Lot e interpretata da Adrien Brody.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, Stephen King ha consigliato Chapelwaite e ha scritto: "Chapelwaite (Epix) è molto, molto buona. Orrore gotico pazzesco. Tutto thriller, niente riempitivi!".

Creata da Jason e Peter Filardi, Chapelwaite racconta la storia del Capitano Charles Boone (interpretato da Adrien Brody), un uomo con tre figli e rimasto da poco vedovo che sceglie di tornare al suo luogo natio, Preacher's Corners, nel Maine, nella residenza di Chapelwaite. Boone prova a costruire una nuova vita e assolda anche una governante; le cose, tuttavia, non vanno come previsto. La comunità, infatti, crede che il nome Boone sia maledetto e porti con sé un'orribile piaga... Purtroppo, gli abitanti del luogo potrebbero avere ragione!

Jerusalem's Lot fa parte della raccolta A volte ritornano e rappresenta il modo attraverso cui l'autore del Maine si è accostato all'horror gotico, un genere difficilmente accostato al lavoro di Stephen King.

Per il Re si tratta di un'annata straordinaria. Apple Tv+, infatti, ha prodotto e distribuito Lisey's Story (ne abbiamo parlato nella nostra recensione de La storia di Lisey), diretta da Pablo Larraìn e interpretata da Julianne Moore. In Italia, Chapelwaite sarà distribuita a partire dal 26 ottobre, in tempo per la notte di Halloween! Cosa aspettate? Non potete mica dare buca a un consiglio del Re!