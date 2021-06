Channing Tatum, il video birichino: su Instagram si sbottona i pantaloni

Channing Tatum ha recentemente condiviso un video birichino, in cui si sbottona i pantaloni, con i suoi 16,8 milioni di follower su Instagram.

Sabato pomeriggio Channing Tatum ha condiviso un video hot, con i suoi 16,8 milioni di follower su Instagram, in cui si sbottona i pantaloni. "Elegante all'interno, ma autentico all'esterno", ha scherzato durante il filmato la star di Magic Mike.

Tatum ha intitolato "hehehehe" la sua storia su Instagram, storia che arriva soltanto un mese dopo il post con cui l'attore ha stuzzicato i suoi fan condividendo uno scatto, mentre si trovava sul set del suo prossimo film: The Lost City of D, in cui appariva completamente nudo.

Per lo scatto Channing ha posato davanti a uno specchio situato all'interno della roulotte del trucco presente sul set, nascondendo le sue zone intime con un'emoji. Il suo prossimo film con Sandra Bullock narra lo storia di un'autrice di romanzi rosa che scopre che una città apparentemente immaginaria, di cui aveva scritto in passato, è del tutto reale.

L'attrice 56enne e Tatum, che interpreta il personaggio principale nel suo libro, intraprendono un viaggio pericoloso al fine di trovare questa città perduta. Il mese scorso Channing ha caricato una foto assieme alla Bullock, sempre sul suo profilo Instagram, in cui i due erano intenti a recitare davanti a una telecamera.