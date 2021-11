Channing Tatum e Tom Hardy star di un film sull'evacuazione dell'Afghanistan

Channing Tatum e Tom Hardy saranno i protagonisti di un film sull'evacuazione dell'Afghanistan che verrà prodotto da Universal Pictures.

Il progetto è stato ideato da George Nolfi ispirandosi ai fatti di cronaca degli ultimi mesi.

Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, seguirà tre ex membri delle Forze Speciali che si ritrovano coinvolti nell'azione insieme ai loro collaboratori afgani con lo sc opo di salvare le famiglie e gli alleati che sono stati abbandonati mentre inizia a scoppiare il caos nella nazione.

Channing Tatum e Tom Hardy saranno coinvolti come protagonisti e produttori in collaborazione con Reid Carolin e Peter Kiernan di Free Association.

Tatum, prossimamente, sarà il protagonista del film Dog, di cui è co-regista, e di The Lost City di cui è la star accanto a Sandra Bullock.Al centro della trama del lungometraggio ci sarà una scrittrice di romanzi rosa che si ritrova impegnata in un book tour con il modello che posa per le copertine dei suoi romanzi. I due sono poi coinvolti in un tentativo di rapimento che li porta a vivere un'incredibile avventura nella giungla.

Hardy, invece, è ancora protagonista nelle sale grazie a Venom: Let There Be Carnage.