Channing Tatum teme l'espansione delle piattaforme streaming: 'Meno qualità, più prodotti'

L'attore di Magic Mike Channing Tatum ha confessato di essere un po' preoccupato per il futuro per via della forte espansione delle piattaforme streaming e del proliferare di titoli a discapito della qualità.

Channing Tatum contro le piattaforme streaming? Non esattamente. Ma l'attore di Magic Mike ha recentemente condiviso i suoi timori in merito a una produzione sempre più improntata sulla quantità, e sempre meno sulla qualità.

Lo streaming legale di contenuti porta sicuramente diversi vantaggi a livello produttivo e distributivo per l'industria cinematografica e televisiva, ma per molti non ne vanno sottovalutati i possibili svantaggi.

L'ultimo ballo della qualità?

Channing Tatum (Magic Mike, Foxcatcher) è tra coloro che guardano con un pochino diffidenza al futuro quando si parla, per l'appunto, di piattaforme streaming.

In un'intervista con Forbes, come riporta anche IndieWire, l'attore avrebbe infatti rivelato di temere che le priorità di questi servizi possano essere altre rispetto a quelle che anche lui si augura.

"L'industria cinematografica sta cambiando tantissimo" ha premesso Tatum "È un'epoca differente, questa, e sta diventando sempre più assurda con gli streamer. Ho un po' di timore per lo storytelling in questi casi. Perché credo che potrebbe esserci meno storytelling di qualità, e un maggior proliferare di prodotti".

Per Tatum è dunque una battaglia tra qualità vs. quantità quella che potremmo ritrovarci a combattere molto presto, ma voi cosa ne pensate? Credete che abbia ragione? Magari è davvero già questo il caso? O sono timori infondati, i suoi?