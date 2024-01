The Maxx: Channing Tatum rivela che sta ancora lavorando al cinecomic

Il fumetto cult era stato precedentemente adattato in una serie animata per MTV

Pochi giorni dopo che lo scooper Daniel Richtman aveva svelato che The Maxx era in lavorazione presso Paramount, Channing Tatum è sceso in campo su Instagram per confermarlo.

La star, che inizialmente era stata scritturata per interpretare il gigantesco mostro viola nel 2019, ha condiviso alcuni commenti sui social esprimendo la sua eccitazione per l'avanzamento di The Maxx e spiegando l'importanza del fumetto per lui quando era giovane.

La serie, che è durata 35 numeri a partire dal 1993, è incentrata sulla complessa relazione tra Maxx e Julie. Nel "mondo reale", Maxx è un senzatetto problematico e Julie è la sua assistente sociale. Ma nell'Outback, un altro piano di realtà che potrebbe essere o meno interamente nella testa di Maxx, egli è un supereroe massiccio e bestiale che protegge la Regina della Giungla (Julie).

Esplorando lo strano rapporto tra le due realtà, The Maxx segue le doppie identità di Maxx e Julie - e mentre Maxx è consapevole dell'Outback, Julie non lo è affatto, anche se il regno alternativo è essenziale per entrambe le loro storie.

"Questo è uno degli amori della mia infanzia", ha dichiarato Tatum su Instagram. "La creazione davvero geniale di Sam Keith. Quando ero in punizione e non potevo guardare la TV, questo era il cartone animato su MTV's per cui rischiavo tutto. Uscivo di nascosto dal letto, lo mettevo su e pregavo di non essere scoperto. Anche ora, dopo tutto questo tempo, sembra in qualche modo ancora in anticipo sui tempi. I personaggi di questo libro - Maxx, Julie Winters e Mr. Gone - mi hanno insegnato molto sulla vita. Hanno seminato nella mia giovane mente idee complesse che hanno avuto un effetto profondo sul mio modo di vedere il mondo e i ruoli che ricopriamo, e che ho compreso intellettualmente solo molto più tardi."