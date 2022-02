Channing Tatum star del remake americano di System Crasher

Channing Tatum sarà il protagonista del remake del film tedesco System Crasher, arrivato nelle sale nel 2019. Il progetto sarà realizzato da Free Association, di proprietà della star, in collaborazione con The Picture Company di Alex Heineman e Andrew Rona.

La sceneggiatura della nuova versione di System Crasher sarà firmata da Garret Levitz e il progetto potrà contare sul sostegno di MGM.

Il film raccontava la storia di una ragazza con un passato traumatico che viene costantemente spostata da una famiglia affidataria all'altra a causa del suo comportamento aggressivo e considerata un caso senza speranza. Tutto cambia quando incontra un duro, ma amorevole, esperto in gestione della rabbia con cui forma un improbabile legame mentre la aiuta a trovare pace rientrando in connessione con la sua natura e alimentando la passione della giovane per la boxe.

L'opera di Nora Fingscheidt è diventato un grande successo ai box office tedeschi ed europei, vincendo numerosi premi in patria.

Channing Tatum collaborerà quindi nuovamente con MGM dopo la realizzazione di Dog, Pussy Island che lo ha visto recitare accanto a Zoe Kravitz e The Lost City di cui è star con Sandra Bullock.