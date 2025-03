Channing Tatum: "Non interpreterò più ruoli da grasso" e posta le foto del fisico scolpito su Instagram

L'attore, recentemente apparso in Deadpool & Wolverine, ha recentemente chiuso a un possibile aumento di peso per un ruolo

Channing Tatum è diventato famoso grazie alle sue incredibili doti di ballerino. Molti dei suoi film di successo includevano sequenze di danza, come Step Up del 2006, o il franchise di Magic Mike, dove appariva decisamente in forma a livello fisico.

Nel corso degli anni, i suoi ruoli sono stati più vari rispetto a quelli citati, ma ha continuato a recitare in film che richiedevano una precisa forma fisica, tra cui il ruolo di Duke nei film d'azione G.I. Joe, 21 Jump Street del 2012 e White House Down del 2013.

Infine, ha interpretato il ruolo del supereroe dei suoi sogni, Gambit, in Deadpool & Wolverine del 2024. Da allora l'attore si è dedicato ad altri ruoli, ma ha rivelato su Instagram che non accetterà più "ruoli da grasso" dopo aver mostrato il suo fisico scolpito.

L'annuncio di Channing Tatum su Instagram

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna - Channing Tatum in una scena

"Siamo tornati indietro!", ha scritto l'attore accanto a una foto del suo riflesso in una finestra, mostrando i suoi attuali progressi mentre era in piscina. "La prima foto è oggi, 92 chili", ha spiegato l'attore a proposito del suo fisico e del suo peso.

Magic Mike XXL: Channing Tatum in un momento del film

"Nella seconda foto peso 106 chili per un film intitolato Josephine", ha spiegato Tatum a proposito di un selfie di se stesso allo specchio con addominali più rotondi. "Quindi andiamo alla terza foto, 78 chili, per il film Roofman", spiegando perché sembra più magro del solito.

"Sono davvero grato per la mia genetica e per il mio chef/nutrizionista/stregone. Sono grato per il mio allenatore. Non potrei fare queste grandi variazioni di peso senza di voi. Ma non farò più ruoli da grasso. È troppo duro per il corpo e troppo difficile da togliere ora. Ma quando guardo queste foto è incredibile quello che il corpo umano e la sua volontà possono fare", ha spiegato l'attore. Josephine è uno dei suoi prossimi ruoli, un thriller-drama diretto, scritto e prodotto da Beth de Araújo. Il film non ha ancora una data di uscita, ma le riprese sono iniziate nel 2024.