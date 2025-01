Channing Tatum: cameo a sorpresa in Atropia, prodotto da Luca Guadagnino

La proiezione al Sundance di Atropia, pellicola co-prodotta da Luca Guadagnino, ha rivelato la presenza a sorpresa di un cameo di Channing Tatum non annunciato in precedenza. L'attore ruba la scene in una breve sequenza del titolo che segna il debutto alla regia di Hailey Gates.

Nel cast di Atropia troviamo Alia Shawkat e Callum Turner. Shawkat interpreta un'attrice impiegata in una base militare americana dove attori e troupe di stuntman aiutano le truppe a prepararsi per la guerra in Iraq simulando combattimenti. A eccitare la base giunge la notizia dell'arrivo di una popolare star (Channing Tatum) che parteciperà alla simulazione di un attacco chimico per prepararsi per il suo nuovo ruolo.

Atropia: l'urlo di Alia Shawkat

Una star eclettica

Al Sundance Studio di Variety presentato da Audible, Alia Shawkat ha rivelato di essere stata lei a ingaggiare Tatum per un cameo, ma non senza un po' di suspense.

"Chan è stato un amico straordinario", ha detto. "Gli abbiamo mandato un'e-mail e gli abbiamo chiesto di venire a fare un cameo. Lui ha risposto - ma non ha risposto subito - e ha detto: 'Ci sto, qual è la data?'"

La regista Hailey Gates ha spiegato di conoscere a fondo il mondo di questi campi di addestramento, avendo effettuato ricerche per anni per un documentario prima di passare a una narrazione fictional. Dopo aver avuto un piccolo ruolo in Challengers, il suo amico Luca Guadagnino è entrato a far parte del team produttivo di Atropia insieme alla regista e ad Alia Shawkat.

"È stata la mia esperienza di scrittura più romantica perché luca è stato il primo lettore", ha spiegato la neoregista. "Stavo scrivendo direttamente per lui."