Champions League 2023/2024, Real Sociedad-Inter e Braga-Napoli in Tv e streaming: dove vederle

Oggi 20 settembre continua la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2023/2024, Inter e Napoli sono le italiane a scendere in campo: dove vederle in Tv e streaming.

Real Sociedad-Inter e Braga-Napoli sono le partite in programma oggi, 20 settembre, delle due squadre italiane impegnate nella UEFA Champions League 2023/2024. Questi incontri concludono la prima giornata della fase a gironi della principale competizione calcistica europea per club. Ecco dove potrai seguirli in TV e in streaming.

Real Sociedad-Inter ore 21:00

In streaming

Real Sociedad-Inter sarà visibile in esclusiva su Prime Video per gli abbonati alla piattaforma streaming. L'incontro si potrà vedere sul sito di Prime Video o su tutti gli Smart tv e dispositivi compatibili con l'app Prime Video.

Real Sociedad-Inter, prima partita del girone D della Champions League 2023/2024, si gioca alla Reale Arena di San Sebastian, in Spagna.

Telecronisti

La telecronaca di Real Sociedad-Inter è stata affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Brais Mendez, Zubimendi, Mikel Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Braga-Napoli ore 21:00

In Televisione

Braga-Napoli si potrà seguire in televisione grazie a Sky su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). La sfida valida per il primo turno del girone C si gioca al Estadio Municipal di Braga, in Portogallo.

In streaming

Il match Braga-Napoli si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche agli abbonati di Infinity+.

Telecronisti

La telecronaca di Braga-Napoli su Sky sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.

Su Mediaset Infinity Braga-Napoli sarà raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

PROBABILI FORMAZIONI

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakatè, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.