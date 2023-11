Champions League oggi in tv e streaming: dove vedere Real Madrid-Napoli e Benfica-Inter

Oggi 29 novembre per la Champions League 2023/2024 scendono in campo due squadre italiane: ecco dove vedere Real Madrid-Napoli e Benfica-Inter.

Real Madrid-Napoli e Benfica-Inter sono le partite in programma oggi, 29 novembre, delle due squadre italiane impegnate nella UEFA Champions League 2023/2024. I partenopei sono a caccia di punti per la qualificazione al turno successivo, i nerazzurri vogliono il primo posto del gruppo D.

Real Madrid-Napoli come seguirla dalle ore 21:00

Real Madrid-Napoli si affrontano nel quinto turno del Gruppo C di Champions League: ecco le informazioni su come vedere la partita in Tv e streaming e le probabili formazioni.

In Streaming

Real Madrid-Napoli sarà visibile in esclusiva su Prime Video. I clienti Prime in Italia possono guardare la UEFA Champions League su Prime Video, inclusa nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi. L'incontro si potrà vedere in streaming online o usando l'app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco o smart TV.

La partita si gioca al Santiago Bernabeu di Madrid. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Classifica del Gruppo C

Real Madrid: 12 punti

Napoli: 7 punti

Braga: 3 punti

Union Berlino: 1 punti

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Benfica-Inter come seguirla dalle ore 21:00

Benfica-Inter si affrontano nel quinto turno del Gruppo D di Champions League: ecco le informazioni su come vedere la partita in Tv e streaming e le probabili formazioni.

In Televisione

Benfica-Inter si potrà seguire in esclusiva su Sky: su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La partita si gioca allo stadio 'Da Luz' di Lisbona. La telecronaca è stata affidata a Fabio Caressa affiancato per il commento tecnico da Beppe Bergomi.

In Streaming

Il match Benfica-Inter si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche agli abbonati di Infinity+ con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Classifica del Gruppo D

Real Sociedad: 10 punti

Inter: 10 punti

Salisburgo: 3 punti

Benfica: 0 punti

PROBABILI FORMAZIONI

BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Morato; Florentino, Neves; Di Maria, Silva, Joao Mario Tengstedt. All. Schimdt

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Klaassen, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Sanchez. All. Inzaghi.