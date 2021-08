Champions League 2021-2022 su Amazon Prime: Seedorf e Zola tra gli opinionisti

Clarence Seedorf e Gianfranco Zola sono solo alcuni degli opinionisti annunciati da Amazon Prime Video per l'edizione 2021-2022 della UEFA Champions League. La novità sportiva della piattaforma streaming sarà inaugurata l'11 agosto, in occasione della Supercoppa UEFA tra il Chelsea, fresco vincitore della Champions, e il Villareal, vincitore dell'Europa League.

Questa mattina si è tenuta la conferenza di presentazione del pacchetto Champions League 2021-2022, incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime Video. A partire dalla nuova stagione sportiva, il cui inizio è ormai imminente, gli utenti Amazon avranno infatti la possibilità di godersi in diretta le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che la prestigiosa Supercoppa UEFA.

Nel corso della conferenza è stato quindi annunciato il team di bordocampisti, telecronisti ed opinionisti che racconteranno le gare in questione nel corso dei prossimi mesi. A presentare gli show Amazon saranno Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, mentre Alessia Tarquinio sarà collegata da bordo campo. Sandro Piccinini si occuperà della telecronaca delle partite, affiancato da Massimo Ambrosini, mentre non mancheranno numerosi esperti ed opinionisti che interverranno nel pre e post gara, tra cui segnaliamo Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Alex Green, Managing Director Prime Video Sports, ha commentato così questa importante novità targata Amazon: "Per le partite della UEFA Champions League su Prime Video, i clienti Prime possono aspettarsi non solo grandi squadre sul campo da gioco, ma anche un grande team di commentatori, esperti e telecronisti che li accompagneranno, dal vivo, durante e dopo le sfide. Oggi, siamo entusiasti di presentare la nostra squadra di Prime Video in Italia: stimati commentatori ed esperti tra cui campioni del mondo, giocatori internazionali, noti presentatori e leggende che hanno fatto la storia della UEFA Champions League".

La stagione calcistica di Amazon Prime Video sarà inaugurata mercoledì 11 agosto, quando cioè avrà luogo la Supercoppa UEFA, gara che vedrà contrapposte la squadra campione d'Europa, il Chelsea, e quella vincitrice dell'ultima Europa League, ovvero il Villareal. In agosto, Prime Video trasmetterà anche due playoff che decideranno quale squadra si unirà alla fase iniziale della sfida tra i club più prestigiosi d'Europa. Per quanto riguarda la fase a gironi della Champions League, l'appuntamento è per settembre. La partita del mercoledì sera trasmessa da Amazon includerà sempre una squadra italiana tra Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Il mercoledì sera saranno disponibili su Prime Video anche gli highlight di tutte le altre partite del martedì e del mercoledì sera.