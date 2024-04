Challengers: Zendaya condivide i divertenti video dietro le quinte del film

Zendaya ha regalato ai fan molte foto e video che ha realizzato durante le riprese di Challengers, svelando così qualche divertente momento avvenuto sul set e uno sguardo alla preparazione fisica avvenuta per prepararsi a interpretare la campionessa di tennis al centro della trama.

L'attrice, nel suo post pubblicato online, ha inoltre sottolineato di essere un po' nervosa perché si tratta di un progetto diverso da quelli che ha interpretato in passato.

Uno sguardo al dietro le quinte

Su Instagram, Zendaya ha spiegato che tutte le parole di entusiasmo e incoraggiamento legate all'uscita di Challengers hanno significato molto per lei. L'attrice ha poi aggiunto che è onorata per aver potuto realizzare il film insieme a "queste persone incredibilmente talentuose, brillanti (ed esilaranti)" che, come lei, sperano che gli spettatori apprezzino il film.

La giovane star ha concluso il suo post in modo ironico chiedendo di provare a non giudicare troppo i personaggi, ma al tempo stesso di essere Team Tashi.

Tra i contenuti pubblicati da Zendaya c'è il momento divertente in cui Josh O'Connor cerca di far cadere in piedi una bottiglietta d'acqua, le difficoltà avute da Zendaya nel fare stretching, Luca Guadagnino mentre è seduto sulla sedia del giudice di una partita di tennis ed è impegnato in una conversazione telefonica, e Josh e Mike Faist che scherzano fingendo di baciare una racchetta su cui è stata appoggiata la parrucca della collega.

Cosa racconta Challengers

Nel film Challengers, di cui potete leggere la nostra recensione, Zendaya ha il ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Luca Guadagnino ("Chiamami col tuo nome", "Io sono l'amore"), ha diretto il film da una sceneggiatura di Justin Kuritzkes. I produttori di Challengers sono Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya e Rachel O'Connor, con Bernard Bellew in veste di produttore esecutivo.