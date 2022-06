Challengers, Zendaya gioca a tennis in questo video dal set del film di Guadagnino

In queste giornate afose arriva un video dal set di Challengers a mostrarci come se la sta cavando Zendaya nell'interpretare la giovane tennista Tashi Donaldson nella pellicola diretta da Luca Guadagnino.

Il breve filmato che è stato condiviso su Twitter da dei fan, e segnalato anche dal sito Screen Rant, ci fa vedere l'attrice in azione sul campo da tennis, mentre la caption ne complimenta il rovescio.

Come recita la sinossi del film, in Challengers "Zendaya interpreterà una tennista, Tashi Donaldson, divenuta allenatrice in grado di trasformare il marito, Art Donaldson, (Mike Faist) in un campione del Grand Slam. Ma quando questi inizierà a collezionare una serie di sconfitte, lei lo convincerà ad iscriversi a un evento di bassa lega noto come Challenger, dove dovrà affrontare un avversario (Josh O' Connor) inaspettato, ovvero il suo ex-migliore ed ex-ragazzo di sua moglie".

La pellicola è anche prodotta dall'attrice di Euphoria e Spider-Man: No Way Home, e arriverà nelle sale nel mese di agosto 2023. Nel cast troviamo, oltre a Zendaya, anche i già citati O'Connor e Faist, insieme a Heidi Garza e Grace Aiello Antczak.