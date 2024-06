Challengers: aperti i preorder della versione Blu-Ray del sensualissimo film di Luca Guadagnino

Challengers è uno di quei film che ha incuriosito e attirato a sé ancora prima della sua uscita nei cinema. Complice di tutto ciò il cast di volti scelti al centro del racconto, e una certa sensualità, diretta e indiretta, che il marketing prima e la stessa pellicola poi non hanno mai negato ai curiosi in sala. Diretto da Luca Guadagnino, il lungometraggio si è guadagnato gli apprezzamenti e le attenzioni di una buona fetta di pubblico, confermando ulteriormente il talento di un regista che sa come manipolare e lavorare le immagini, appoggiandosi a una sceneggiatura sia sottile che indelebile, in alcuni suoi momenti.

Sensualità dentro e fuori dal campo da tennis

Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist si uniscono sul grande schermo, in un triangolo in cui l'attrazione e la competizione tossica prevaricano su tutto il resto. Sensualità, attrazione fisica, sudore, arroganza e rabbia inespressa dominano la narrazione per immagini di Challengers, plasmandone gli intenti fin dai primissimi istanti sul grande schermo. Nella poetica di un regista che conosciamo piuttosto bene, si muovono i fili di un racconto in cui luci e ombre scolpiscono volti, espressioni e decisioni, in un confronto continuo che si ristora definitivamente sul campo da tennis.

