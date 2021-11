Chadwick Boseman: Wakanda Forever diventa trend su Twitter nel giorno del suo compleanno

Chadwick Boseman nella giornata di ieri avrebbe festeggiato il suo quarantacinquesimo compleanno e, per ricordare la ricorrenza, i fan hanno invaso i social media di messaggi di auguri e ricordi, facendo diventare Wakanda Forever uno dei trend della giornata.

La star di Black Panther ha lasciato un segno indelebile tra i fan e tra gli appassionati di cinema e non è quindi inaspettata l'attenzione data alla giornata online.

Chadwick Boseman ha iniziato ad attirare l'attenzione grazie al suo talento nel 2012 grazie a 42, film in cui aveva il ruolo di Jackie Robinson. Tra i progetti successivi di cui è stato protagonista ci sono Get on Up, Marshall e Da 5 Bloods - Come fratelli. L'interprete di T'Challa nel Marvel Cinematic Universe, inoltre, ha quasi ottenuto un Oscar postumo grazie alla sua incredibile performance in Ma Rainey's Black Bottom.

I fan hanno scritto moltissimi messaggi su Twitter in cui ricordano quanto sia stato importante il suo contributo nel mondo del cinema. Tra i tweet ci sono anche quelli in cui si ricordano alcuni dei suoi insegnamenti più importanti come "Ricorda che gli ostacoli affrontati lungo il percorso sono serviti a dare forma al tuo scopo nella vita".

Wakanda Forever, che sarà anche il titolo del sequel di Black Panther, è quindi diventato un trend che ha permesso di celebrare l'eredità lasciata da Chadwick Boseman nel mondo e nei progetti per il grande schermo.