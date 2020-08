Chadwick Boseman: da Viola Davis a Denzel Washington, i saluti sui social all'attore

Si susseguono ininterrottamente i post social condivisi da fan e personaggi famosi che vogliono dare il loro ultimo saluto a Chadwick Boseman, attore noto soprattutto per essere stato Black Panther nel MCU, morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon. Da Viola Davis a Denzel Washington, leggiamo le loro parole d'amore rivolte all'amico e collega.

Chadwick Boseman è morto da guerriero, dopo aver combattuto per anni contro un brutto male che però non lo ha tenuto lontano dal set e lontano da quel film, Black Panther, che tanto ha significato per milioni di persone in un momento storico nel quale ritorna prepotentemente a farsi sentire la voce delle minoranze che chiedono e pretendono uguali diritti e considerazione sociale ed è per questo che quel "Wakanda Forever", adesso, risuona più potente che mai nel cuore di tutti noi. La tragica notizia riguardo la scomparsa di Boseman è stata resa nota dalla famiglia dell'attore ed ha fatto subito il giro del mondo, spingendo milioni di persone a condividere sui social il proprio rammarico per aver perso un ragazzo così giovane ed un attore che ancora tanto avrebbe potuto dare al mondo del cinema.

Le star Marvel hanno ricordato Chadwick Boseman, l'amico e collega, tra gli ultimi ad entrare nel MCU ma capace sin da subito di farsi apprezzare e voler bene. Non sono mancati poi post condivisi da attori, registi ed altre personalità dello spettacolo, tutti pronti a manifestare il proprio dolore per questa tragica scomparsa.

Jordan Peele, regista di Scappa - Get Out, ha usato poche parole ma che lasciano ugualmente intendere il suo dispiacere per questa notizia che lui definisce "un colpo devastante":

This is a crushing blow. — Jordan Peele (@JordanPeele) August 29, 2020

Il recente vincitore dell'Oscar Matthew A. Cherry ha invece scritto: "Chadwick era a girare tutti questi enormi film d'azione mentre combatteva il cancro al colon allo stadio 4. Uomo. Forte non è nemmeno il termine giusto".

Chadwick was really out here shooting all of these huge action movies while fighting stage 4 colon cancer. Man. Strong isn’t even the word. — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) August 29, 2020

Un altro regista statunitense, Kevin Smith, ha condiviso il suo ultimo saluto all'attore su Twitter, ricordando la prima volta che l'ha conosciuto: "Ho incontrato Chadwick il giorno in cui Stan Lee ha lasciato le sue impronte nel piazzale del Chinese Theatre. Era gentile e un po' nervoso, ma con un fare regale, proprio come T'challa. E così talentuoso. Questo è straziante. 43 anni è troppo presto per morire. Il mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi fan stasera".

I met Chadwick the day Stan put his hand and footprints into the Chinese Theater Forecourt. He was nice and a little nervous, but very regal - like T’challa. And so talented. This is heartbreaking. 43 is too to die. My heart goes out to his family and fellow fans tonight. https://t.co/cdsjU2oB3B — KevinSmith (@ThatKevinSmith) August 29, 2020

Denzel Washington ha dichiarato in una dichiarazione a THR: "Era un'anima gentile e un artista brillante, che rimarrà con noi per l'eternità attraverso le sue performance iconiche nel corso della sua breve ma illustre carriera. Dio benedica Chadwick Boseman".

Halle Berry è intervenuta su Twitter, condividendo una foto di Chadwick Boseman e scrivendo: "Ecco un uomo incredibile dal talento incommensurabile, che si è dedicato alla vita indipendentemente dalle sue battaglie personali. Non sai mai veramente cosa stanno passando le persone intorno a te: trattale con gentilezza e apprezza ogni minuto che trascorri insieme a loro. RIP #ChadwickBoseman".

Here’s to an incredible man with immeasurable talent, who leaned into life regardless of his personal battles. You never truly know what the people around you might be going through - treat them with kindness and cherish every minute you have together. RIP #ChadwickBoseman pic.twitter.com/NaNC5GKuut — Halle Berry (@halleberry) August 29, 2020

Viola Davis, invece, ha ricordato così l'attore con il quale ha lavorato nel film del 2014, Get on Up, in cui Chadwick Boseman interpretava il grande cantante statunitense James Brown: "Chadwick... non ci sono parole per esprimere la mia devastazione per averti perso. Il tuo talento, il tuo spirito, il tuo cuore, la tua autenticità... È stato un onore lavorare accanto a te, conoscerti... Riposa bene, principe... Che i voli degli angeli accompagnino il tuo riposo. Ti voglio bene!"

Chadwick.....no words to express my devastation of losing you. Your talent, your spirit, your heart, your authenticity........It was an honor working beside you, getting to know you....Rest well prince...May flights of angels sing thee to thy heavenly rest. I love you! 💛💛💛 pic.twitter.com/6abglPBOsh — Viola Davis (@violadavis) August 29, 2020

Non sono mancate poi personalità della politica americana che hanno salutato per l'ultima volta Chadwick Boseman. "Il vero potere di Chadwick Boseman era più grande di qualsiasi cosa abbiamo visto sullo schermo", ha detto Joe Biden, candidato alla presidenza democratica. La sua compagna di corsa, la senatrice Kamala Harris, ha aggiunto: "Se n'è andato troppo presto, ma la sua vita ha fatto la differenza".

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time. — Joe Biden (@JoeBiden) August 29, 2020