Chadwick Boseman: a un anno dalla sua morte, l'omaggio di Mark Ruffalo e Lupita Nyong'o

Esattamente un anno fa, la morte di Chadwick Boseman coglieva impreparati i fan di tutto il mondo e sanciva la fine di un eroe. A distanza di 12 mesi dalla sua scomparsa, attori quali Lupita Nyong'o, Mark Ruffalo e Josh Gad hanno condiviso sui social il loro ricordo del collega e si sono uniti alle celebrazioni di innumerevoli utenti.

Come riportato da Sky News, alcune star hollywoodiane hanno condiviso tramite i social il loro ricordo di Chadwick Boseman, morto un anno fa dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Lupita Nyong'o, ad esempio, ha postato una fotografia in compagnia dell'attore e ha scritto: "Non sapevo che il suo silenzio e la sua risata mi sarebbero mancati alla stessa maniera. Un anno dopo la sua scomparsa, la memoria di Chadwick Boseman rimane viva in me!".

Anche Mark Ruffalo ha condiviso il suo ricordo di Chadwick Boseman e ha scritto: "Non posso credere che un anno sia trascorso così velocemente. Ti penso!". L'ultima performance di Chadwick Boseman risale a Ma Rainey's Black Bottom, film distribuito da Netflix e interpretato anche da Viola Davis. Proprio Viola Davis ha commentato la fotografia postata da Lupita Nyong'o in tal modo: "Cuore mio".

Infine, tra le star di Hollywood, altrettanto sentito è stato il ricordo condiviso da Josh Gad. Come caption al suo post, l'attore che ha recitato con Chadwick Boseman in Marcia per la libertà ha scritto: "Non è trascorso un solo giorno in cui non abbia provato dolore. Ma, nel buio, lui ha continuato a illuminarci. Era un angelo su questo pianeta e, ora, è un santo in paradiso. Ti voglio bene e mi manchi adesso più che mai!". L'attore ha condiviso un ricordo che aveva già postato lo scorso anno e che consiste in uno scambio di messaggi con Boseman. All'epoca, il volto di Black Panther gli aveva inviato un testo intitolato "Acchiappa la pioggia". Il testo recitava: "Se ti trovi a Los Angeles, questa mattina ti sei svegliato sotto la pioggia. Se sei come me, hai guardato le previsioni meteo e hai notato che pioverà a dirotto per i prossimi tre giorni".

Il testo continua: "Pioverà senza alcuna interruzione ma di continuo. Dai, abbiamo trascorso un sacco di tempo dentro casa a causa della quarantena e, ora, anche la pioggia contribuisce a non farci uscire! Adesso, però, la pioggia ha smesso, devi uscire di casa per respirare liberamente. Adesso, è come se Los Angeles si riprendesse da una lunga doccia. Respira a fondo! Inspira ed espira e ringrazia Dio per la bellezza del creato. Dobbiamo godere di ogni momento che Dio ci dona. Se oggi c'è bel tempo e domani piove, beh, possono comunque uscire a catturare la pioggia. Raccoglila con una bottiglia e avrai un'acqua molto più pura di qualsiasi altra!".

Infine, moltissimi fan hanno porto i loro omaggi a Chadwick Boseman. Tra questi, un utente ha condiviso una frase tratta da Black Panther e ha sottolineato quanto sia valida a proposito del volto del supereroe. La settimana scorsa, anche la moglie di Chadwick Boseman ha omaggiato il marito durante Stand Up to Cancer, raccolta fondi contro i tumori nel mondo.