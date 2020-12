Chadwick Boseman: il tweet sulla sua morte è il più ritwittato del 2020

Il tweet sulla morte di Chadwick Boseman, lanciato dal profilo ufficiale su Twitter dell'attore di Black Panther, è il più ritwittato del 2020 e non solo.

L'ultimo tweet lanciato dal profilo di Chadwick Boseman è stato un colpo per tutti i suoi fan, infatti l'annuncio della sua morte a soli 43 anni è stato pubblicato il 29 agosto scorso diventando il post più ritwittato del 2020 e non solo, di tutti i tempi.

Chadwick Boseman, diventato celebre tra i più giovani grazie a Black Panther, è morto il 28 agosto a causa di un tumore al colon contro il quale combatteva da qualche anno. L'annuncio è partito il giorno dopo sul suo account ufficiale Twitter e da allora, milioni utenti lo hanno ritwittato, commentato e citato. Il 7 dicembre, infatti, il tweet contava 2,1 milioni di retweet e 924.500 tweet di citazione (3,1 milioni in totale), 165.600 commenti e 7,5 milioni di Mi piace.

Il post è ufficialmente diventato il tweet più apprezzato in assoluto a meno di 24 ore dopo la sua pubblicazione, acquisendo un primato mai visto sulla piattaforma social. Dopo l'annuncio della morte di Chadwick Boseman, quello sul campione Kobe Bryant è stato il secondo più twittato sulle celebrità negli Stati Uniti, dopo la morte della star dell'NBA in un incidente aereo a gennaio.

Il sequel di Black Panther 2 targato Marvel si farà lo stesso anche dopo la scomparsa del protagonista. Tutto il team del sequel ha dovuto ripensare a tutta la sceneggiatura e la lavorazione del film, vista la grande assenza di Chadwick Boseman, ma ancora non si hanno dettagli precisi su come hanno deciso di modificare la resa scenica e se il protagonista del primo film ci sarà o meno in qualche forma.