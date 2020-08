Chadwick Boseman ha sposato sua moglie Taylor Simone Ledward prima di morire

La star di Black Panther, Chadwick Boseman, poco prima di morire a causa di un tumore al colon, ha sposato in segreto sua moglie Taylor Simone Ledward.

Si erano conosciuti nel 2015, ma hanno mantenuto la loro relazione nascosta dai paparazzi. Ma giunge oggi questa dolce e amara scoperta: poco prima di morire, Chadwick Boseman aveva sposato la moglie Taylor Simone Ledward per coronare il loro sogno d'amore.

L'attore e icona afroamericana è venuta a mancare nella propria casa, a Los Angeles, dopo una battaglia di quattro anni contro il cancro al colon. E accanto al suo capezzale, ora sappiamo che c'era anche la sua amata moglie, oltre alla sua famiglia.

Chadwick Boseman con sua moglie Taylor Simone Ledward

Nell'ottobre dello scorso anno, Chadwick Boseman, aveva chiesto a Taylor Simone Ledward, una cantante laureata alla California State Polytechnic University, di sposarlo e si pensa che i due abbiano pronunciato i loro "sì" nel corso di una cerimonia privata. Hanno tenuto segreta gran parte della loro relazione sin dagli inizi, prima di lasciarsi fotografare insieme alle cerimonie di premiazione e sui red carpet delle prime dei film.

Della loro storia d'amore si era parlato per la prima volta nel 2015, quando i due furono avvistati insieme dai paparazzi all'aeroporto internazionale di Los Angeles.

Taylor è stata poi vista di nuovo con Chadwick nel 2017, come ospite nel talk show statunitense Jimmy Kimmel Live!, e nel 2018 lo affiancava regolarmente alle anteprime, tra cui quella di Black Panther e City of Crime.

La stessa Lupita Nyong'o aveva scritto, sotto un'immagine di Boseman: 'La sua vera regina della vita è meravigliosa e insieme incarnano il vero amore. Per non parlare del fatto che farebbero dei bei bambini.'

Si pensa che Chadwick Boseman abbia finalmente ufficializzato la sua relazione con Taylor nell'ottobre 2019 e l'ultima volta che erano stati visti insieme, è stato nel febbraio di quest'anno, quando hanno guardato l'All Star Game dell'NBA a Chicago, e sembravano di buon umore mentre ridevano e scherzavano insieme.

La scioccante morte di Chadwick arriva solo dieci mesi dopo che si è scoperto che la coppia si è sposata, con la cerimonia nuziale che si pensa abbia avuto luogo comunque nel 2020.

Annunciando la morte di Boseman, la famiglia ha infine rivelato che molti dei film recenti di Boseman, tra cui Marshall, Da 5 Bloods - Come fratelli e Ma Rainey's Black Bottom di August Wilson, sono stati girati dall'attore "durante e tra innumerevoli interventi chirurgici e chemioterapia".

Innumerevoli tributi ed espressioni commosse, hanno anche per questo commemorato l'attore, definendolo "un vero eroe tra gli eroi Marvel".