Chadwick Boseman, la madre lo ha convinto a non rivelare la sua malattia

Dopo l'annuncio della morte di Chadwick Boseman molti fan e colleghi sono rimasti scioccati dalla notizia perché l'attore non aveva mai reso pubblico il suo cancro al colon, ma in queste ore il suo agente, Michael Green, ha spiegato il perché di questa decisione influenzata dalla madre della star.

City of Crime: Chadwick Boseman in una scena del film

In una recente cover story per l'Hollywood Reporter in onore di Chadwick Boseman, Michael Green ha raccontato di quanto seriamente l'attore affrontasse la sua carriera svelando chi e cosa l'avessero convinto a tenere segreta la malattia:

"Sentiva che le persone si spaventano per questo genere di cose ed era una persona molto, molto riservata. La madre gli ha sempre insegnato a non far agitare le persone che lo circondavano".

Chadwick Boseman, il collega Clarke Peters: "Mi dispiace se ho pensato male di lui"

Dunque una scelta di riservatezza, forse per preservare la sua carriera sbocciata definitivamente con il ruolo da protagonista in Black Panther, cinecomic Marvel che lo ha reso una delle giovani star più conosciute di Hollywood. Anche il regista del film Ryan Coogler ha rivelato di non aver mai conosciuto i dettagli sulla diagnosi di Chadwick Boseman:

"Dopo che la sua famiglia ha rilasciato la sua dichiarazione, mi sono reso conto che ha convissuto con la sua malattia per tutto il tempo in cui ho avuto modo di conoscerlo. Era un leader e un uomo di fede, dignità e orgoglio, ha protetto i suoi collaboratori dalla sua sofferenza. Ha vissuto una vita bellissima. E ha fatto della grande arte."

Il suo agente ha, poi, evidenziato come Chadwick Boseman abbia sempre scelto ruoli che potevano portare luce nel mondo e non oscurità:

"Si trattava sempre di portare la luce. Ecco perché non abbiamo mai fatto film davvero oscuri o che parlavano di persone che sparavano a tutti e perpetuavano l'oscurità. Ha realizzato così tanto, e per tutto il tempo combatteva l'oscurità, letteralmente. Fino agli ultimi due giorni della sua vita, ha combattuto."