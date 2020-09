Chadwick Boseman, il collega Clarke Peters: "Mi dispiace se ho pensato male di lui"

Clarke Peters, co-star di Chadwick Boseman sul set di Da 5 bloods - Come fratelli, ha rivelato di essersi pentito di aver pensato male del collega, non avendo mai capito che era affetto da tumore.

La co-star di Chadwick Boseman, Clarke Peters ha dichiarato di essere rammaricato di aver giudicato il collega sul set di Da 5 Bloods - Come fratelli, ultimo film di Spike Lee, sbagliando per averlo considerato un po' superbo, senza sapere della sua malattia che lo ha colpito nel 2016.

Durante un'intervista con Good Morning Britain, Clarke Peters ha rivelato di aver pensato male di Chadwick Boseman, perché sul set era circondato da persone che si prendevano cura di lui ogni minuto: "Quando ripenso a quel tempo, devo dire con un po' di rammarico che probabilmente non ero il più altruista in quell'ambiente. Ma il senno di poi ci insegna molto cose. Mia moglie ha chiesto com'era Chadwick. Ero davvero entusiasta di lavorare con lui. Ho detto, 'Penso che sia un po' superbo.' E lei ha detto: 'Perché?' E ho detto: 'Perché è circondato da persone che lo adulano. Ha un medico cinese che gli massaggia la schiena quando esce dal set. Ha una truccatrice che gli massaggia i piedi. La sua ragazza è lì che gli tiene la mano'"

Clarke Peters si è poi commosso quando ha ripensato a come ha giudicato il collega, senza sapere che in realtà già soffriva e lottava contro il cancro: "Ma ora devo ... mi dispiace anche di aver avuto quei pensieri perché si stavano davvero prendendo cura di lui. Possiamo tutti imparare una grande lezione da questa storia"

Anche il regista Spike Lee ha ricordato l'attore, che ha lavorato senza sosta sul set di Da 5 Bloods - Come fratelli: "Abbiamo girato Da 5 Bloods in Thailandia, e faceva caldo, giungla, montagne e Chadwick era lì con noi per tutto il tempo. Non ho mai, mai sospettato che qualcosa non andasse. Nessuno sapeva che stava subendo cure, chemioterapia"