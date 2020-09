Chadwick Boseman: Robert Downey Jr. dedica la stagione di fantasy football all'attore (VIDEO)

Robert Downey Jr. ha annunciato l'inizio della AGBO Superhero Fantasy Football League e ha rivelato $ 250.000 saranno donati in onore di Chadwick Boseman, l'attore Marvel scomparso due settimane fa a causa di un cancro.

L'AGBO Superhero Fantasy Football League è stata costituita l'anno scorso quando la società di produzione AGBO di Joe e Anthony Russo ha attivato la collaborazione con Matthew Berry, analista senior di fantasy football di ESPN. Ora Robert Downey Jr. annuncia in un video l'inizio della stagione, rivelando la volontà di dedicarla a Chadwick Boseman: "La #AGBOSuperheroLeague ha reclutato alcuni dei miei più grandi amici e compagni supereroi per una buona causa. Quest'anno, grazie a #FanDuel, la posta un gioco non è mai stata così alta! Abbiamo 1 milione di dollari in premi e @officialfootprintcoalition è l'organizzazione benefica che ho scelto... Ma la cosa più importante è che questa stagione sarà dedicata a @chadwickboseman, e 250mila dollari aggiuntivi andranno, nel corso di tutta la stagione, a delle organizzazioni benefiche in sua memoria #TeamStark #Chadwickforever"

La AGBO Superhero League è una lega di Fantasy Football che vede in azione gli Eroi Marvel, tra cui Chris Hemsworth, Karen Gillian, Tom Holland, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen e tanti altri. Ogni giocatore è associato a un'associazione, alle quali saranno destinati i ricavati del gioco a fine stagione.

Dopo l'annuncio della morte di Chadwick Boseman, lo scorso 28 agosto, molti fan e colleghi attori del Marvel Cinematic Universe e non sono rimasti scioccati dalla notizia perché l'attore non aveva mai reso pubblico il fatto di essere malato da tempo di tumore al colon. Successivmente il suo agente Michael Green, ha spiegato che la scelta di non parlare pubblicamente delle sue condizioni di salute era stata consigliata all'attore da sua madre. Una scelta di riservatezza, forse per tutelare la sua promettente carriera lanciata con il ruolo da protagonista in Black Panther, cinecomic Marvel che lo ha reso una delle giovani star più conosciute di Hollywood.