Chadwick Boseman: una petizione chiede un memoriale nella città in cui è nato

La morte di Chadwick Boseman ha lasciato un segno e online è stata lanciata una petizione per chiedere la realizzazione di un memoriale in suo onore al posto di una statua confederata.

Ad Anderson, South Carolina, potrebbe presto esserci un memoriale in onore di Chadwick Boseman, l'attore che ha perso la vita a soli 43 anni a causa di un cancro al colon: una petizione chiede che venga posizionato al posto di una statua confederata.

Il monumento che si vorrebbe rimuovere è presente dal 1902 di fronte a un tribunale e ritrae un soldato confederato, oltre ad avere una scritta con cui si rende onore a chi è morto combattendo.

La petizione pubblicata su Change.org ha già superato quota 10.000 firme e online si dichiara: "Chadwick Boseman era, senza alcun dubbio, un tesoro americano e i suoi riconoscimenti sono numerosi". L'iniziativa sostiene che ciò che ha fatto in vita dovrebbe essere onorato nello stesso luogo in cui è nato e che sarebbe un modo perfetto per ricordare che tutti gli abitanti della località sono alla pari: "Dimostrerebbe che tutti i cittadini sono membri della comunità di Anderson, a prescindere dal loro aspetto esteriore".

Il monumento che si chiede di rimuovere è già da tempo al centro delle critiche e del dibattito tra le autorità locali dopo la morte di George Floyd a maggio. Per poter procedere e assecondare i desideri dei cittadini bisognerebbe ottenere voti a favore dell'iniziativa pari a 2/3 delll'amministrazione locale.

Chadwick Boseman è morto a causa di un tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2016 e contro il quale ha lottato negli ultimi quattro anni, pur continuando a realizzare numerosi progetti cinematografici, tra cui l'acclamato Black Panther. Nel mese di aprile Chadwick Boseman era apparso notevolmente dimagrito in un video e molti fan si erano preoccupati per le sue condizioni di salute.