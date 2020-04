Black Panther: Chadwick Boseman perde peso, i fan in allarme

Chadwick Boseman, protagonista del cinecomic Marvel Black Panther, negli ultimi giorni è apparso visibilmente dimagrito e irriconoscibile, come dimostra un ultimo video pubblicato su Instagram, che ha messo in allarme i fan.

Il video condiviso da Chadwick Boseman è incentrato su una collaborazione con Operation 42, un'iniziativa per aiutare gli ospedali che servono le comunità afroamericane durante la pandemia di Coronavirus. Già dal primo secondo, si nota subito che l'attore ha perso molto peso rispetto alle sue ultime apparizioni e i fan, invece di concentrarsi sul messaggio importante che l'interprete di Black Panther ha voluto mandare, hanno bombardato il contenuto con commenti preoccupati sulla sua salute.

Alcuni fan hanno condiviso messaggi di grande preoccupazione per la sua salute, mentre altri hanno insistito sul fatto che potrebbe aver cambiato il suo aspetto per un ruolo, il che potrebbe essere verosimile. Nessuna news ufficiale però da parte dell'attore, che ha raccontato in cosa consiste l'operazione di beneficenza che ha attuato:

"Sto ascoltando storie di disperazione da parte di persone in tutto il paese e sappiamo che le nostre comunità soffrono di più e hanno urgentemente bisogno di aiuto. Celebrando il #JackieRobinsonDay con il lancio di Operation 42 di Thomas Tull,partirà una donazione di 4,2 milioni di dollari per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) agli ospedali che servono le comunità afroamericane che sono state colpite più duramente dalla pandemia di Covid-19. Grazie, Jackie, per aver rifiutato di vedere il mondo così com'è e per averci mostrato che possiamo fare la differenza."