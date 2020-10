Chadwick Boseman morto senza lasciare un testamento: sua moglie si rivolge al giudice

Taylor Simone Ledward, moglie di Chadwick Boseman, si è rivolta ad un giudice affinché venga nominato un amministratore per gestire il patrimonio dell'attore morto a soli 43 anni, senza firmare alcun testamento legale.

Chadwick Boseman con sua moglie Taylor Simone Ledward

Sono trascorsi quasi due mesi da quando Chadwick Boseman ha lasciato questo mondo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta quando l'attore aveva solo 43 anni, ha sconvolto soprattutto gli amanti del cinema che nel corso del tempo avevano avuto modo di apprezzarlo attraverso interpretazioni di alto livello, tra cui quella per il ruolo di Black Panther nel Marvel Cinematic Universe.

Come è stato reso noto a seguito della sua morte, Boseman combatteva ormai da quattro anni contro un cancro al colon che ha visto spegnersi pian piano il suo fisico ma non la voglia di donare sorrisi e amore a chi gli era accanto, tra cui sua moglie Taylor Simone Ledward. La coppia ha iniziato a frequentarsi prima che a Boseman fosse diagnosticata la malattia e, secondo quanto emerso finora, si sono fidanzati ufficialmente l'anno scorso. La famiglia del defunto attore ha confermato che lui e Ledward si erano sposati nella dichiarazione che annunciava la sua morte. "È morto a casa sua, con sua moglie e la famiglia al suo fianco", si leggeva nella nota pubblicata online.

A due mesi di distanza dalla morte dell'attore, sua moglie ha scelto di rivolgersi al giudice per chiedere di nominare un amministratore con autorità limitata del suo patrimonio. Come riportato da ET Online, Ledward ha presentato questa domanda giovedì a Los Angeles. Secondo i documenti del tribunale ottenuti dal sito web, la star di Black Panther è deceduta senza un testamento legale. Il valore stimato della proprietà di Boseman è di 938.500 dollari. Oltre a Ledward, gli unici altri membri della famiglia elencati nei documenti sono i suoi genitori, Leroy e Carolyn Boseman.

Ricordiamo che dal 18 dicembre avremo modo di vedere, attraverso Netflix, l'ultimo film di Chadwick Boseman. L'opera, intitolata Ma Rainey's Black Bottom, vedrà l'attore impegnato al fianco di Viola Davis. Basato sulla piece teatrale di August Wilson del 1982, il film esplora l'exploitation dei musicisti neri nella Chicago degli anni '20, concentrandosi sulla Mother of the Blues e sui membri della sua band. Viola Davis interpreta Ma Rainey mentre Chadwick Boseman è Levee, ambizioso e impulsivo trombettista della band.