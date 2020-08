Robert Downey Jr. ricorda Chadwick Boseman con un video e per "le grandi risate"

La morte di Chadwick Boseman ha sconvolto il mondo del cinema, in particolare della Marvel, e Robert Downey Jr. ha ora condiviso un video per ringraziarlo.

La notizia della morte di Chadwick Boseman ha suscitato grandi emozioni in tutto il mondo e in particolare i suoi amici e colleghi della Marvel hanno condiviso l'incredibile dolore causato dalla sua perdita, come dimostra anche il video pubblicato da Robert Downey Jr., interprete di Iron Man.

La star ha infatti pubblicato un adorabile momento vissuto insieme all'amico, con cui ha trascorso molte ore sul set e durante la promozione dei film in cui l'attore ha interpretato re T'Challa, leader di Wakanda, diventato un'icona per intere generazioni.

Le parole di Robert Downey Jr. si uniscono a quelle pubblicate online dalle altre star del Marvel Cinematic Universe in ricordo di Chadwick Boseman e l'attore ha voluto puntare l'attenzione su due degli elementi che rendevano Chadwick Boseman così unico e speciale.

L'attore ha pubblicato un breve filmato in cui abbraccia l'amico e ride con lui, accompagnandolo con una didascalia in cui ha scritto: "Mr. Boseman ha contribuito a creare la parità mentre lottava per la sua vita... Quello è eroismo... Ricorderò i bei momenti, la risata e il modo in cui ha cambiato le regole del gioco... #Chadwickpersempre".

Chadwick Boseman è morto a causa di un tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2016 e contro il quale ha lottato negli ultimi quattro anni, pur continuando a realizzare numerosi progetti cinematografici, tra cui l'acclamato Black Panther. Nel mese di aprile Chadwick Boseman era apparso notevolmente dimagrito in un video e molti fan si erano preoccupati per le sue condizioni di salute.