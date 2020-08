Chadwick Boseman, James Gunn: "porterò avanti la sua lotta contro il cancro"

Chadwick Boseman è morto a causa di un cancro al colon, di cui non aveva mai parlato pubblicamente, e il regista James Gunn ha dichiarato che ha intenzione di onorarne la memoria aiutando le organizzazioni che ha sostenuto durante la sua vita.

Il filmmaker, che da anni collabora con la Marvel e prossimamente inizierà il lavoro per concludere la trilogia di Guardiani della Galassia, ha infatti pubblicato online il suo ricordo dell'attore che ha conquistato il cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di innumerevoli fan in tutto il mondo.

James Gunn ha scritto sui social: "Da ieri sera ho fatto fatica ad accettare tutto questo. Non solo che Chadwick Boseman è morto a causa di un cancro al colon, ma inoltre che l'aveva per tutto il tempo che l'ho conosciuto, e ha compiuto tutto quell'incredibile lavoro, ha vissuto la sua vita durante quel periodo".

Il filmmaker ha sottolineato: "Non lo conoscevo bene, ma è sempre stato una brava persona con me. Prego sperando che la sua famiglia trovi pace nel momento del dolore".

James Gunn ha quindi aggiunto: "Ho guardato il feed di Twitter di Chadwick questa mattina scoprendo tutte le organizzazioni benefiche e le cause a cui teneva, anche nelle ultime fasi del cancro, in modo da poterle aiutare ad andare avanti in futuro. Voglio bene a tutti voi".

Chadwick Boseman è morto a causa di un tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2016 e contro il quale ha lottato negli ultimi quattro anni, pur continuando a realizzare numerosi progetti cinematografici, tra cui l'acclamato Black Panther. Nel mese di aprile Chadwick Boseman era apparso notevolmente dimagrito in un video e molti fan si erano preoccupati per le sue condizioni di salute.