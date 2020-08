Chadwick Boseman: DC Comics rende omaggio al Re del Marvel Cinematic Universe su Twitter

La tragica scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto nei cuori di tutti, e in particolare quelli dei membri e dei fan del Marvel Cinematic Universe, che hanno dovuto salutare uno dei loro più grandi eroi. Ma tutto il mondo si sta stringendo in cordoglio per la morte dell'attore, ed ecco allora che anche DC Comics, la storica compagnia rivale della Marvel, partecipa omaggiando su Twitter il Re del Wakanda.

To a hero who transcends universes. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick. pic.twitter.com/F5YhIbK4wg — DC (@DCComics) August 29, 2020

"A un eroe che trascende gli universi. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick".

Semplice e memore di quella che è stata, è e sarà l'eredità dell'attore e del personaggio che ha portato sul grande schermo, la caption (che racchiude anche l'ultimo saluto spesso utilizzato dalla Black Community e quella LGBTQ, variazione di Rest in Peace/Riposa in Pace) che l'account ufficiale di DC Comics ha aggiunto a un'immagine di T'Challa, l'eroe che di cui avremo sempre bisogno, ma al quale abbiamo dovuto dire addio quest'oggi.

A dare la notizia della morte di Chadwick Boseman questa mattina sono stati i familiari dell'attore tramite i suoi account social, spiegando che dopo una lunga malattia con cui combatteva da tempo, e che nell'ultimo anno era progredita ulteriormente, non vi era stato più nulla da fare.

Porgiamo dunque anche noi un ultimo saluto a Chadwick Boseman, ricordandolo nel ruolo di cui andava più fiero: Il Re è Morto. Lunga Vita al Re.