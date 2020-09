Chadwick Boseman, l'addio di Lupita Nyong’o: "Ti spingeva ad essere migliore"

Attraverso un lungo messaggio condiviso sui social, l'attrice Lupita Nyong'o ha detto addio all'amico e collega Chadwick Boseman, con il quale aveva lavorato per il film Black Panther.

Quando sono trascorsi più di dieci giorni dalla morte di Chadwick Boseman, l'attrice Lupita Nyong'o ha condiviso sui social un lungo messaggio d'addio rivolto all'amico e collega scomparso a soli 43 anni. I due avevano recitato insieme in Black Panther, il film di Ryan Coogler capace di raccogliere oltre 700 milioni di dollari al box office mondiale. Boseman era il re T'Challa, lei era Nakia, la splendida ragazza di fronte la quale il re restava paralizzato dall'emozione.

Black Panther: il cast al completo composto da Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Niong'o e Danai Gurira con il regista Ryan Coogler

"Quando mi trovavo vicino a Chadwick, volevo essere migliore, meno meschina, più propositiva" ha scritto Nyong'o. "Era alimentato dall'amore, non dalla paura. Si muoveva in silenzio, deliberatamente e senza imporre se stesso o i suoi ideali agli altri. Eppure si è anche assicurato che la sua vita significasse qualcosa. Si preoccupava così profondamente dell'umanità, dei neri, della sua gente. Ha alimentato il nostro orgoglio. Andando avanti e lavorando con uno scopo così alto nei film in cui ha scelto di impegnarsi, Chadwick ha fatto dell'infinito la sua casa".

"Si è presentato ad ogni prova, allenamento e giornata di riprese con la faccia da gioco", ha continuato Nyong'o. "Ha alzato il livello lavorando con una generosità di spirito, creando un ambiente privo di ego con il puro esempio, e ha sempre avuto uno sguardo caldo e un forte abbraccio da condividere con il prossimo". Nyong'o è l'ultimo membro del cast di Black Panther a onorare Chadwick Boseman sui social. Prima di lei, tra gli altri, il regista Ryan Coogler ha rilasciato una dichiarazione in cui si leggeva: "Chad era un'anomalia. Era calmo. Studiava costantemente. Ma anche gentile, confortante, aveva la risata più calda del mondo e occhi che vedevano molto oltre i suoi anni, ma potevano ancora brillare come un bambino che vede qualcosa per la prima volta".

Michael B. Jordan, che in Black Panther interpretava N'Jadaka, ha invece scritto: "Tutto ciò che hai dato al mondo, le leggende e gli eroi che ci hai mostrato di essere, vivranno per sempre. Ma la cosa che fa più male è che ora capisco quanto TU sia una leggenda ed un eroe. In tutto questo, non hai mai perso di vista ciò che amavi di più. Ti importava della tua famiglia, dei tuoi amici, del tuo mestiere, del tuo spirito. Ti interessavi dei bambini, della comunità, della nostra cultura e dell'umanità. Ti importava di me. Sei il mio fratello maggiore, ma non ho mai avuto la possibilità di dirtelo o di darti veramente i tuoi fiori mentre eri qui".