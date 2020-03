Chad Stahelski, dopo John Wick, un adrenalinico film prodotto da Paramount

Chad Stahelski, dopo il successo di John Wick, sembra sia vicino ad accettare la regia di un nuovo film della Paramount ambientato nel mondo delle corse automobilistiche.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è stato scritto da Andre Nemec e Josh Appelbaum e viene descritto come un lungometraggio che "cattura lo spirito dei grandiosi film sulle macchine", oltre ad avere al centro un rapporto davvero unico.

La produzione sarà curata da Brad Fuller e Andrew Form (A Quiet Place), in collaborazione con Chad Stahelski.

Il filmmaker è un ex stuntman e il suo debutto nel 2014 con John Wick gli ha regalato fama e successo, ritornando dietro la macchina da presa del franchise in occasione del quarto capitolo, in arrivo nelle sale americane il 21 maggio 2021. Nel 2017 era stato inoltre indicato come responsabile dello sviluppo di un reboot del franchise Highlander, di cui però non sono più stati diffusi aggiornamenti.