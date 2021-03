César 2021: Adieu les cons e Un altro giro tra i vincitori di questa edizione

La cerimonia dei César 2021 si è svolta nella serata di ieri e a dominare è stato il film Adieu Les Cons, vincitore in sei categorie, mentre Un Altro Giro di Thomas Vinterberg si è aggiudicato la statuetta come Miglior Film Straniero.

Il lungometraggio diretto da Albert Dupontel racconta la storia di una donna che scopre di essere gravemente malata e decide di andare alla ricerca del figlio che è stata costretta ad abbandonare quando aveva solo quindici anni con l'aiuto di un cinquantenne alle prese con un esaurimento nervoso e un archivista cieco.

I premi César, gli Oscar del cinema francese, sono stati consegnati con una cerimonia a cui hanno partecipato, mantenendo la distanza sociale, 150 persone. Il regista Albert Dupontel non era presente e a ritirare i premi assegnati ad Adieu les cons, che era stato distribuito prima del secondo lockdown riuscendo a rimanere in sala solo una settimana, è stata la produttrice Catherine Bozorgan. Un altro giro di Thomas Vinterberg, grazie a questa ulteriore vittoria, si conferma come uno dei titoli da tenere in considerazione in vista delle candidature agli Oscar.

Ecco tutti i vincitori:

Miglior Film

Adieu Les Cons, regista: Albert Dupontel

Miglior Regista

Albert Dupontel, Adieu Les Cons

Miglior Attrice

Laure Calamy, Antoinette Dans Les Cévennes

Miglior Attore

Sami Bouajila, Un Fils

Miglior Film Straniero

Un altro giro, regista: Thomas Vinterberg

Miglior Attrice Non Protagonista

Emilie Dequenne, Les Choses Qu'On Dit, Les Choses Qu'On Fait

Miglior Montaggio

Tina Baz, Adolescentes

Miglior Attore Non Protagonista

Nicolas Mairé, Adieu Les Cons

Miglior Colonna Sonora

Rone, La Nuit Venue

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Stéphanie Demoustier, La Fille Au Bracelet

Miglior Sceneggiatura Originale

Albert Dupontel, Adieu Les Cons

Migliori Costumi

Madeline Fontaine, La Bonne Epouse

Miglior Sonoro

Adolescentes, Yolande Decarsin, Jeanne Delplanco, Fanny Martin, Olivier Goinard

Miglior Fotografia

Alexis Kavyrchine, Adieu Les Cons

Miglior Documentario

Adolescentes, regista: Sébastien Lifshitz

Miglior Film Animato

Josep, regista: Aurel

Miglior Cortometraggio Animato

L'Heure De L'Ours, regista: Agnès Patron

Migliori Scenografie

Carlos Conti, Adieu Les Cons

Miglior Cortometraggio

Qu'Importe Si Les Bêtes Meurent, regista: Sofia Alaoui

Miglior Opera Prima

Two Of Us, regista: Filippo Meneghetti

Miglior Attore Esordiente

Jean-Pascal Zadi, Tout Simplement Noir

Miglior Attrice Esordiente

Fathia Youssouf, Cuties