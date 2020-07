C'era una volta in America stasera su Rai3 in ricordo di Ennio Morricone

Stasera su Rai3, dalle 20:30, va in onda C'era una volta in America, il capolavoro di Sergio Leone con cui Sergio Leone vinse il premio BAFTA e un Nastro d'Argento.

Stasera su Rai3, a partire dalle 20:30, va in onda C'era una volta in America, film diretto nel 1984 da Sergio Leone e considerato il suo capolavoro nonché uno dei film più belli della storia del cinema. L'indimenticabile colonna sonora è firmata da Ennio Morricone.

Ascesa e crescita del crimine organizzato a New York, a partire da quel 1922 che fa da scenario alle gesta di una piccola banda di ragazzini capeggiata da Max e Noodles. Entrambi ebrei, vivono per la strada tra scippi, piccoli furti, ricatti ai poliziotti di quartiere. Passano gli anni, arriva il Proibizionismo e una nuova opportunità di fare soldi in modo più facile. Non sono più i teppistelli di una volta, ora sono uomini disposti a tutto pur di trovare un proprio "posto al sole". La via è costellata di morte, sangue, ricatti, amori violati, tradimenti, amicizie infrante ed esili volontari. Le colpe però hanno sempre un prezzo da pagare e i debiti si pagano anche se a distanza di tempo. Anche quando tutto sembra ormai solo un ricordo annebbiato e rimane, forse, solo il rimpianto.

Con protagonisti Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern, C'era una volta in America si ispira in parte al romanzo del 1952 The Hoods di Harry Grey.

Ultimo capitolo della "Trilogia del tempo" di Sergio Leone, il film non ottenne un gran successo alla sua uscita ma fu rivalutato negli anni successivi fino a diventare una delle pellicole più apprezzate di tutti i tempi. Anche per merito della splendida colonna sonora composta da Ennio Morricone, grazie alla quale il compositore romano vinse nel 1985 un BAFTA e un Nastro d'Argento.